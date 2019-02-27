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Россиянам предрекли резкое подорожание авиабилетов

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Глава Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал о том, как воздушный бой Индии и Пакистана может повлиять на популярные у россиян направления для путешествий. Об этом он сообщил изданию The Insider.

Горин отметил, что на данный момент закрытие воздушного пространства Пакистана, Индии и Афганистана никак не повлияло на стоимость авиабилетов, однако цены могут измениться, если конфликт затянется.

Он также рассказал, что инцидент привел к массовым задержкам рейсов. «Данные ограничения затрагивают такие популярные направления, как Индия, Таиланд и Вьетнам. Авиакомпании будут использовать варианты облета через приграничные страны», — пояснил Горин, добавив, что воздушные перевозчики могут корректировать расписания и распоряжаться о дополнительных посадках для заправки самолетов.

Ранее Росавиация оповестила российские авиакомпании о закрытии воздушного пространства Индии, Пакистана и Афганистана. Такое решение было принято местными властями «в связи с геополитической обстановкой на индийском субконтиненте». Согласно данным, полученным с сервиса FlightRadar24, небо над указанными государствами значительно расчистилось по сравнению с предыдущими днями.

27 февраля стало известно, что ВВС Индии и Пакистана столкнулись в воздушном бою, в результате чего обе стороны понесли потери.

Инцидент произошел на следующий день после того, как индийская авиация нанесла удар по лагерю террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в подконтрольной Пакистану части Кашмира. Эта группировка взяла на себя ответственность за совершенный 14 февраля в Джамму и Кашмире теракт, в результате которого погибли 45 человек.

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