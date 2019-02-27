Индия сбила пакистанский истребитель

Военно-воздушные силы Индии сбили пакистанский истребитель F-16, который нарушил воздушное пространство страны. Об этом в среду, 27 февраля, сообщает издание The Times of India.

Как сообщает агенство ANI в своем Twitter-аккаунте, самолет был сбит ответным огнем над территорией Пакистана в трех километрах от границы между странами. Отмечается, что пилот успел катапультироваться и раскрыть парашют, однако о его состоянии и местонахождении ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что пакистанские военные сбили самолет индийских ВВС в небе над Кашмиром.

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