Индия разбомбила террористов в Кашмире

Индийские многоцелевые истребители «Мираж» 2000 (Dassault Mirage 2000) нанесли удар по лагерю террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» (известна также как «Хаддам уль-Ислам») на границе с Пакистаном в штате Кашмир. Об этом сообщает Associated Press во вторник, 26 февраля.

Операция была проведена рано утром по местному времени, в результате лагерь полностью ликвидирован, кроме того, «погибло множество боевиков». В МИД страны заявили, что уничтоженные объекты были крупнейшим лагерем «Джаиш-е-Мухаммад» в районе города Балакот на севере Пакистана.

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В Исламабаде сообщили, что индийские истребители пересекли воздушную границу и «в спешке» сбросили бомбы у пакистанской границы штата Кашмир. О пострадавших не сообщалось. Президент страны Ариф Алви заявил, что Дели «создает истерию» вокруг ситуации на границе. Он добавил, что действия индийских военных в теории могут привести к войне.

Отношения Индии и Пакистана обострились в середине февраля после того, как 14-го числа произошло нападение на автоколонну Центральных резервных сил полиции (крупнейшего военизированного формирования силовых структур Индии) в штате Джамму и Кашмир. Террорист-смертник на начиненном взрывчаткой автомобиле врезался в автобус, перевозивший военнослужащих. Ответственность за нападение взяли на себя исламисты из «Джаиш-е-Мухаммад».

Позднее сообщалось, что в Индии уничтожили организатора нападения на колонну. Правительство страны после атаки заявило, что у него имеются неопровержимые доказательства причастности Пакистана к нападению, после чего решило полностью изолировать Исламабад. В Пакистане причастность к атаке отрицают, передает AP.

С 1947 года Индия и Пакистан находятся в состоянии военного противостояния из-за спорных территорий Кашмира.

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