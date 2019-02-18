Индия отомстила террористам

В Индии уничтожили организатора нападения на колонну военных в штате Джамму и Кашмир, в результате которого погибли не менее 40 человек. Об этом сообщает India Today.

Как отмечается, Гази Рашид и двое его подельников были ликвидированы в округе Пулвама. Перед этим район оцепили, получив сведения о присутствии там боевиков. ТАСС передает, что по подозрению в связях с экстремистами также задержаны 23 человека.

Кроме того, сообщается, что в ходе столкновений убиты четыре военнослужащих — офицер и солдаты. Боевики открыли по ним огонь после того, как те сделали предупредительные выстрелы. Также жертвой перестрелки стал один мирный житель.

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Нападение на автоколонну Центральных резервных сил полиции (крупнейшего военизированного формирования силовых структур Индии) произошло 14 февраля. Террорист-смертник на начиненном взрывчаткой автомобиле врезался в автобус, перевозивший военнослужащих.

Ответственность за нападение взяла на себя действующая в Кашмире исламистская террористическая организация «Джаиш-е-Мухаммад» (известна также как «Хаддам уль-Ислам»). Ее главной целью является отделение региона от Индии. Организация признана террористической в Пакистане, Индии, США и ряде других стран, а также ООН.

Правительство Индии после атаки заявило, что у него есть неопровержимые доказательства причастности Пакистана к нападению, после чего решило полностью изолировать Исламабад. В пакистанском МИД отвергли подобные обвинения. 18 февраля посла Пакистана в Индии отозвали для консультаций, передает Reuters. До этого аналогичную меру предприняли в Нью-Дели.

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