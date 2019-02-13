В Иране десятки военных погибли в результате взрыва

На юго-востоке Ирана подорвался автобус, перевозивший военных Корпуса стражей исламской революции. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 13 февраля.

Как передает агентство, 20 военнослужащих погибли, еще примерно столько же получили ранения.

Взрыв, предположительно, устроил смертник, однако ни одна террористическая группировка пока ответственность за атаку на себя не взяла.

В сентябре 2018 года в иранском городе Ахваз также произошел теракт: четверо злоумышленников открыли огонь по проходящему военному параду. Пострадали по меньшей мере 70 человек, сообщалось о 25 погибших. Ответственность на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что за теракт ответственны союзники США в Персидском заливе. Отмечалось, что обвинения касались в первую очередь Саудовской Аравии, которая поддерживает оппозиционные силы в Ираке, Йемене, Ливане и Сирии. После этого Иран нанес ракетный удар по восточному берегу Евфрата в Сирии, где располагались объекты организаторов теракта на параде в городе Ахваз.

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