Иранскую авиакомпанию заподозрили в терроризме и запретили

Германия запретила иранской авиакомпании Mahran Air работать на своей территории. Ее подозревают в сотрудничестве с иранскими военными. Об этом Reuters сообщил источник в немецком правительстве.

По опасениям властей Германии, Mahran Air связана с Корпусом Стражей Исламской Революции (КСИР). Компания якобы используется в военных целях и для ведения террористической деятельности.

Собеседник агентства отметил, что мера не имеет отношения к санкционному режиму против Ирана.

Mahran Air находится под действием ограничительных мер США с 2011 года.

Некоторые страны Евросоюза обвиняют Иран в проведении шпионских операций и планировании атак на территории ЕС. В октябре 2018 года верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини рассказала, что Евросоюз надеется уже в скором будущем выработать механизм обхода антииранских санкций США, который позволит покупать нефть у Тегерана и вести легальный бизнес с этой страной.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!