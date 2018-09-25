Найден способ для Евросоюза обойти санкции США против Ирана

Евросоюз (ЕС) создаст финансовый механизм для расчетов с Ираном в обход санкций США. Об этом стало известно из совместного заявления «пятерки» (Россия, Великобритания, Франция, Германия, Китай) и Ирана, передает ТАСС.

«Страны-члены ЕС создадут юридическое лицо для проведения финансовых транзакций с Ираном, это позволит европейским компаниям работать с Ираном в соответствии с европейскими законами, он также будет открыт для других участников», — приводит агентство слова верховного представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

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Участники встречи поддержали предложения по созданию механизма, который бы облегчил прохождение платежей, связанных с экспортом Ирана. Они также подтвердили, что защитят свои компании от вторичных санкций за сотрудничество с Тегераном.

Эти страны считают, что Иран полностью выполняет обязательства в ядерной сфере, и готовы продолжать сотрудничество в экономической и научно-технической областях.

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В июне стало известно, что Тегеран начинает процесс наращивания мощностей по обогащению урана. Санкции против Ирана были возобновлены США в августе этого года.

В начале мая президент США Дональд Трамп сообщил о выходе страны из соглашения по иранской ядерной программе.

Тегеран и шесть стран-посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015 года. По договору Иран отказывается от дальнейшего развития этой программы в обмен на снятие санкций. Ограничения для республики, в том числе на экспорт нефти, отменили в январе 2016 года.

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