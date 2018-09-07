Мир
 
Последние новости
Американцы перехватили российские бомбардировщики около Аляски
Скрипаля заподозрили в работе на несколько иностранных разведок
Российский «Безупречный» порежут для установки китайского дизеля
Панин назвал россиян скудоумными и пообещал уехать из страны
Степаненко отказалась от квартиры-музея Петросяна
Пассажир погиб под колесами поезда в московском метро
Украина закрыла пропускные пункты на границе с Крымом
Лавров показал любимый мем об «отравителях Скрипалей»
Надежду Бабкину заподозрили в отмывании бюджетных денег
Новости партнеров

Санкции США ударили по иранским подгузникам

Перейти в «Мою Ленту»

В Иране в последние недели активно растут цены на подгузники, поэтому местным жителям приходится переходить на многоразовые. Об этом сообщает Al-Monitor.

Как пишет издание, из-за санкций США и девальвации национальной валюты — риала — страдают в том числе иранские производители, использующие импортное сырье. Их товар зачастую просто зависает на границе. Кроме того, нехватка сырья привела к остановке производства в нескольких компаниях. Эксперты отмечают, что по меньшей мере 10 иранских предприятий, работающих в этой сфере, сейчас находятся на грани банкротства.

В связи с этим обычным иранцам приходится переходить на использование тканевых многоразовых подгузников. По их словам, их чистка отнимает много времени и сил, однако другого выбора просто нет из-за нехватки средств.

Издание сообщает, что чиновники пообещали решить проблему дефицита, однако предсказали дальнейший рост цен. На проблему обратил внимание в том числе и верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи. Он указал, что санкции США вводят для того, чтобы разгневать простых людей и настроить их против правительства.

Санкции против Ирана были возобновлены США в августе этого года. Помимо ряда торговых ограничений, они содержат запрет выпускать суверенные еврооблигации и проводить значительные транзакции в местной валюте — риалах — с использованием зарубежных счетов.

Все эти запреты уже действовали ранее, но были приостановлены в 2015 году в рамках договоренности по ядерной сделке между Тегераном и шестью странами-посредниками: США, Россией, Китаем, Францией, Германией и Великобританией. В мае 2018-го президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из сделки в одностороннем порядке. Больше никто из участников сделки его не поддержал.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Iranian baby bottoms smacked as sanctions, hoarding create diaper crisis
Иран предупредили о возможном военном вторжении
Европа отказалась быть вассалом США
Сирия и Иран заключили оборонный союз
Другие материалы рубрики
Мир00:02 2 августа

Черная заря

Самая страшная война современности продолжается до сих пор. О ней все забыли
19:53 6 сентября

Дочь Скрипаля захотела в Россию

18:32 6 сентября

США, Франция, Германия и Канада поддержали новые обвинения по делу Скрипалей

20:28 6 сентября

США потеряли боевой беспилотник над Испанией

Мир00:01 4 сентября

Синие киты

Китайцы вымирают от пьянства. Они превзошли даже Россию
19:02 6 сентября

Европейский политик натренировал штурмовиков для госпереворота

19:27 6 сентября

«Отравитель» Скрипалей прокомментировал обвинения Британии

12:32 6 сентября

Сингапурец сэкономил на сигаретах, лишился денег и попал в тюрьму

Мир00:0231 июля

Напартизанил

Он спал с детьми и драконил врагов. Его звали Ким Ир Сен
18:03 6 сентября

Флакон из-под «Новичка» оказался подделкой

19:35 5 сентября

Мать топ-менеджера НЛМК заявила о его убийстве в Москве

18:41 6 сентября

Троих россиян задержали на Кипре

Россия
«Жжение на лице не проходило весь день»
Жители Крыма жалуются на ожоги, отравления и астму. Всему виной выброс кислоты
Надежду Бабкину заподозрили в отмывании бюджетных денег
«Если не станешь идейным, то свихнешься или сопьешься»
Почему россиян сажают за шутки и мемы. Объясняет следователь
«Люди стесняются сейчас даже свадьбы играть»
В Беслане много лет пытаются начать новую жизнь. Но не могут
Ставропольских чиновников обязали перечислить часть зарплаты РПЦ
Фигурант дела «Сети» рассказал о пытках и угрозах «пустить по кругу» его девушку
Бойца Росгвардии арестовали после жестокой расправы над студенткой
Все материалы
Мир
«Они воруют детей и продают их на органы»
 
Дочь Скрипаля захотела в Россию
США потеряли боевой беспилотник над Испанией
Европейский политик натренировал штурмовиков для госпереворота
«Отравитель» Скрипалей прокомментировал обвинения Британии
Синие киты
Китайцы вымирают от пьянства. Они превзошли даже Россию
Россию официально обвинили в отравлении Скрипалей
Британия раскрыла имена россиян, которые ввезли в страну «Новичок»
Все материалы
Бывший СССР
Сетевой батальон
В Эстонии появились кибервойска. Как и с кем они будут воевать?
Захарченко взорвали в Донецке
Россия обвиняет Украину. Киев видит в его смерти руку Москвы
Украина задержала российский танкер
Корабль рискует затонуть и отравить Днепр
Порошенко поручил подготовить вывоз крымских детей на Украину
На понявшего жителей Крыма украинского депутата натравят СБУ
Порошенко пожалуется на российских следователей в ООН
Главного оппозиционера ДНР заметили в Москве
Все материалы
Экономика
Черный пепел
Россию наводнили нелегальные сигареты. Кому это выгодно?
Льняной ренессанс
Предприниматели встраиваются в мировой тренд
Тони РоббинсПрорвало
Он ходил по углям и учил Горбачева. Россияне заплатили за него 800 миллионов
Эксперты назвали судостроительный комплекс «Звезда» локомотивом экономики России
Путин вступился за предпенсионеров
Рубль рекордно обвалился
Россиян обвинили в слабости экономики
Все материалы
Силовые структуры
Огонь по своим
Охранники, росгвардейцы и кавказцы устроили бойню в «Москва-Сити». Пострадали все
Пойманный силовиками киллер из 90-х оказался стажером медведковской ОПГ
Кавказцы обложили данью столичных таксистов у здания МВД
Появилось видео задержания сайентолога из профсоюза фрилансеров
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Внешний фактор
Польский президент разбился под Смоленском по вине экипажа. Поляки не верят
Избившему заключенного сотруднику ФСИН смягчили приговор из-за скорой свадьбы
Все материалы
Наука и техника
Не слипнется
Он прыгает по домам и избивает злодеев, но круто ли это? Обзор Spider-Man
В России рассказали о методах возможной войны с США
В России придумали двигатель на водке
Проклятые дни
Веселая жизнь и страшная смерть на потерянных снимках Второй мировой
Военная тайна
 
Российские ракетные корабли получат китайские двигатели
Дикая дивизия
Роботы-тележки, шляпы с экранами, китайские iPhone и другие новинки IFA 2018
Все материалы
Спорт
«Меня дважды пырнули ножом»
Британский боец чудом выжил в драке, а теперь покоряет UFC
14-летняя российская фигуристка установила мировой рекорд
В России захотели запретить футбольную форму сборной Украины
Черчесов объяснил выбор нового капитана сборной
В «Реале» отреагировали на критику Месси из-за ухода Роналду
Черчесов заговорил о новой эре в сборной России
Виктор Ан«Переезд — лучшее решение»
Виктор Ан покидает Россию. Здесь он стал лучшим в мире
Все материалы
Культура
Последний бандит
Умер секс-символ XX века Берт Рейнолдс
Женщины сложной судьбы
Провал, успех и привет феминисткам: Венеция-2018
Где твоя жена, чувак
Самый грандиозный в истории фильм о куколде и страсти по Австралии: Венеция-2018
Загадочную улыбку Моны Лизы объяснили последствием беременности
Умер актер Берт Рейнолдс
На все руки док
Серебренников, мажоры и шахтеры — реальность, которую мы заслужили
Певица сфотографировалась голой на фоне мемориала павшим солдатам
Все материалы
Интернет и СМИ
Обреченные на смерть
Люди живут в постоянной войне с миром и самими собой. Грани стерлись
Россиянин признан одним из лучших фотографов мира
Степаненко пожаловалась на травлю со стороны Петросяна
Стала известна дата глобального сбоя интернета
Михаил Шуфутинский«Перевернул так, что руку в трех местах сломал»
День, когда весь интернет восславляет Шуфутинского, настал. Россияне в экстазе
Второе лицо
Популярную ведущую изуродовали. Она не сдалась и добилась мировой славы
Российское посольство припомнило еще одну бутылочку с отравой
Все материалы
Ценности
Амелия ЭрхартРожденные бурей
Самые сексуальные, богатые и желанные женщины предвоенных лет
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Красный дракон
Он мало спал, любил девственниц и не чистил зубы. Его звали Мао
Раскрыты самые ненавистные гостям свадебные тренды
Открылся самый красивый в мире Starbucks
Названа знаменитость с самыми сексуальными стопами
Названа самая популярная в Instagram сумка
Все материалы
Путешествия
На сухой конец
Женщины, слоны и пустыни: зачем европейцы едут в Намибию
В горах часто можно встретить стада овец, которые не дают проехать ни на каком транспорте«Привет, красавица! Пообщаемся?»
Чем заканчиваются свидания с незнакомцами на Кавказе
Пожары в Португалии«Люди бросаются в океан, чтобы не сгореть»
Как москвички выживали в Португалии в сезон пожаров
Тайвань ввел безвизовый режим для россиян
Аэропорты оказались опасными для здоровья
Жираф искусал до полусмерти трехлетнего ребенка с матерью
У туристов появится препятствие на пути в самую посещаемую страну
Все материалы
Из жизни
Загадка монаха
Кровавое убийство, яд и прыжок с башни. В древнем монастыре всплыло много тайн
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
Партнерский материал
Друзья навек
У великих людей были выдающиеся питомцы
Хамство в разговоре с полицейским лишило туристов 10 тысяч долларов
Воры унесли миллионы за спиной охранника
Отец и сын два года дружили и не подозревали о родстве
Антибиотики довели американку до черных волос на языке
Все материалы
Якорь мне в...
Чем Renault Dokker лучше кроссовера? Длительный тест «каблука» не для подкаблучника
Видео: краш-тесты суперкаров
Посмотрите, как во время испытаний об стену разбивают миллионы долларов
Первый тест нового кроссовера Infiniti QX50
Выясняем, есть ли польза от уникального мотора и переднеприводной платформы?
Первый электрический Мерседес
Немцы запустили в производство электрокроссовер — сколько он проедет без подзарядки?
Тайфун в Японии уничтожил 50 суперкаров Ferrari
На шотландской ферме случайно нашли очень редкие «Лэнд Роверы»
В США переделали Dodge Charger Hellcat в броневик
Все материалы
Дом
Тесный контакт
Почему москвичи не хотят жить в многокомнатных квартирах
Темные улицы
Сколько стоит жилье в самых опасных районах Москвы
Российская элита отказалась от шубохранилищ и бункеров
Овечкин поселится за МКАД
Признаки зарождающегося матриархата заметили в Подмосковье
Россиян заставят копить на ипотеку
Москвичи отказались от больших квартир
Все материалы