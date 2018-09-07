Санкции США ударили по иранским подгузникам

В Иране в последние недели активно растут цены на подгузники, поэтому местным жителям приходится переходить на многоразовые. Об этом сообщает Al-Monitor.

Как пишет издание, из-за санкций США и девальвации национальной валюты — риала — страдают в том числе иранские производители, использующие импортное сырье. Их товар зачастую просто зависает на границе. Кроме того, нехватка сырья привела к остановке производства в нескольких компаниях. Эксперты отмечают, что по меньшей мере 10 иранских предприятий, работающих в этой сфере, сейчас находятся на грани банкротства.

В связи с этим обычным иранцам приходится переходить на использование тканевых многоразовых подгузников. По их словам, их чистка отнимает много времени и сил, однако другого выбора просто нет из-за нехватки средств.

Издание сообщает, что чиновники пообещали решить проблему дефицита, однако предсказали дальнейший рост цен. На проблему обратил внимание в том числе и верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи. Он указал, что санкции США вводят для того, чтобы разгневать простых людей и настроить их против правительства.

Санкции против Ирана были возобновлены США в августе этого года. Помимо ряда торговых ограничений, они содержат запрет выпускать суверенные еврооблигации и проводить значительные транзакции в местной валюте — риалах — с использованием зарубежных счетов.

Все эти запреты уже действовали ранее, но были приостановлены в 2015 году в рамках договоренности по ядерной сделке между Тегераном и шестью странами-посредниками: США, Россией, Китаем, Францией, Германией и Великобританией. В мае 2018-го президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из сделки в одностороннем порядке. Больше никто из участников сделки его не поддержал.

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