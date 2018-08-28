Иран предупредили о возможном военном вторжении

Саудовская Аравия нанесет удар по Ирану в случае, если тот заблокирует Ормузский пролив. Такое заявление сделал саудовский министр энергетики Ибрагим аль Муханна, передает Al Arabiya.

По его словам, у Тегерана нет полномочий закрывать стратегически важный Ормузский пролив, северное побережье которого принадлежит иранцам, а южное — Объединенным Арабским Эмиратам и Оману. Если же Иран решит его заблокировать, то Совет Безопасности ООН санкционирует военное вмешательство, утверждает аль Муханна. Он также добавил, что санкции против Тегерана вряд ли будут прекращены.

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27 августа телеканал Press TV передавал слова генерала иранских ВМС Алиреза Тангсири о том, что Тегеран полностью контролирует Персидский залив и Ормузский пролив и готов защищать свои воды. Кроме того, в сообщении говорилось о контроле над Оманским заливом. «У нас есть послание для наших соседей-мусульман. Мы не раз заявляли, что готовы протянуть вам братскую руку и верим, что Персидский залив — наш дом, в котором мы может обеспечить безопасность», — заявил Тангсири.

Государственный секретарь США Майк Помпео в свою очередь заявил в Twitter, что Иран не имеет права устанавливать свой контроль над Ормузским проливом, который относится к международным водам.

27 августа сообщалось, что Иран и Сирия решили совместно обороняться от врагов и сотрудничать в военной сфере. В Тегеране отметили, что страны никому не позволят вредить их дружественным отношениям.

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