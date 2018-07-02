Подсчитаны доходы России от дружбы с Саудовской Аравией

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти и хорошие отношения с Саудовской Аравией принесли российскому бюджету четыре триллиона рублей за два года. Об этом в интервью НТВ рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Благодаря работе [президента России Владимира] Путина с королем и наследным принцем Саудовской Аравии отношения находятся в уникальной фазе, и это имеет хорошие последствия для бюджета. Мы считаем, что более четырех триллионов рублей получил дополнительно российский бюджет благодаря этой сделке с Саудовской Аравией», — сказал Дмитриев.

По его словам, нынешнюю ситуацию можно считать «очень хорошим, мощным, сильным временем для России». Помимо общего развития экономики и стабильных цен на нефть, дополнительным фактором для этого послужила хорошая организация чемпионата мира по футболу. «И все страны, которые очень скептически относились к России, — очень много неправильной информации было о России, — они вынуждены признать, что чемпионат мира проходит у нас просто идеально и позитивно», — отметил глава РФПИ.

Материалы по теме Припекло Россия бросает одних союзников ради других. Все дело в нефти

23 июня участники соглашения ОПЕК+ договорились увеличить объемы добычи на миллион баррелей в сутки. На Россию придется около 200 тысяч баррелей в день. Сделано это было для того, чтобы компенсировать снижение добычи в Венесуэле из-за местного кризиса и вероятное эмбарго на поставки нефти из Ирана.

30 июня президент США Дональд Трамп заявил, что сумел уговорить короля Саудовской Аравии Салмана увеличить добычу нефти примерно на два миллиона баррелей в сутки. По мнению аналитиков, это связано с тем, что республиканцам, которых представляет Трамп, необходимо снизить резко выросшие цены на бензин в преддверии выборов в Конгресс. При этом возможный запрет на закупку нефти у Ирана может, напротив, привести к росту котировок.

В конце марта наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман заявил, что хотел бы заключить с Россией двустороннее соглашение об условиях добычи «на 10-20 лет». По его словам, обе страны уже обсудили «общую картину соглашения».

В декабре 2016 года 13 стран-членов ОПЕК и 11 экспортеров, не входящих в картель, подписали соглашение о сокращении объемов добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки к уровню октября 2016 года. На долю России пришлось сокращение 300 тысяч баррелей в сутки. Главной целью договоренности называлось стремление стран-экспортеров сократить предложение нефти на мировом рынке и повысить цены на нее. С тех пор цена барреля марки Brent выросла с 50 до 78,6 доллара.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!