Европа поможет Ирану в борьбе с США

Евросоюз надеется уже в скором будущем выработать механизм обхода антииранских санкций США, который позволит покупать иранскую нефть и вести легальный бизнес с этой страной. Об этом рассказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, которую цитирует ТАСС.

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«Мы представили эту идею на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Страны ЕС приняли решение создать эту систему и сейчас активно работают над практическими аспектами данного механизма. Я уверена, что эта работа успешно продолжится в ближайшие недели», — сказала Могерини.

По ее словам, механизм должен быть полностью легальным и открытым. В дальнейшем к нему смогут присоединиться и другие страны, в том числе азиатские, которые традиционно выступают партнерами Ирана.

В августе ЕС признал антииранские санкции США ничтожными и недействительными на своей территории, а также запретил своим государственным органам и компаниям придерживаться их. Вторая часть ограничений должна вступить в силу в ноябре. Она предусматривает запрет на экспорт иранской нефти и долларовые операции Центрального банка страны.

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