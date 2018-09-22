Появилось видео теракта на военном параде в Иране

Иранское агентство ISNA выложило в своем Twitter-аккаунте видео теракта, который произошел на военном параде в городе Ахваз.

На кадрах видно, как люди спасаются от выстрелов террористов, пригнувшись к земле. Некоторые пытаются убежать с опасной территории.

Вооруженные боевики напали на военный парад в иранском городе Ахваз в субботу, 22 сентября. В результате атаки погибли 10 человек, в том числе журналист, еще 21 получили ранения. Позднее появилась информация, что количество жертв увеличилось до 24, сообщает РИА Новости.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф возложил ответственность за теракт на «региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов». «Террористы, которых наняли, обучили, вооружили и финансировали иностранные режимы, совершили атаку на Ахваз. Дети и молодежь оказались в числе жертв», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Военный парад в Ахвазе проводился одновременно с общенациональными военными парадами в честь Недели Священной обороны (Sacred Defense Week), которая отмечается каждый год после окончания ирано-иракской войны в 1988 году.

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