Боевики напали на военный парад в Иране

Вооруженные боевики напали на военный парад в иранском городе Ахваз в субботу, 22 сентября. Об этом сообщает агентство Tasnim.

По предварительным данным, в результате атаки погибло от восьми до десяти солдат Корпуса стражей исламской революции (IRGC), несколько человек получили ранения.

Как сообщает агентство Fars, террористов было двое. Они намеревались напасть на военных командиров и чиновников, но были ранены сотрудниками службы безопасности.

Военный парад в Ахвазе проводился одновременно с общенациональными военными парадами в честь Недели Священной обороны (Sacred Defense Week), которая отмечается каждый год после окончания ирано-иракской войны в 1988 году.

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