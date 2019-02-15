Индия решила полностью изолировать Пакистан после взрыва в штате Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 44 военнослужащих. Об этом заявил глава индийского Минфина Арун Джетли, передает Reuters.

По его словам, первым делом в Нью-Дели намерены отменить режим наибольшего благоприятствования в торговле с Исламабадом. «Министерство иностранных дел предпримет все возможные шаги. Я имею в виду все возможные дипломатические шаги, необходимые для обеспечения полной изоляции Пакистана от международного сообщества», — добавил Джетли.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди до этого пообещал решительно ответить Пакистану, который связывают с терактом. Он указал, что не позволит соседней стране дестабилизировать ситуацию.

Reuters отмечает, что нападение произошло всего за несколько месяцев до всеобщих выборов, которые могут оказаться для Моди не самыми легкими. Из-за этого он, вероятно, будет принимать более жесткие меры по отношению к Пакистану, двусторонняя торговля с которым находится на уровне всего в два миллиарда долларов в год.

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Нападение на автоколонну Центральных резервных сил полиции (крупнейшего военизированного формирования силовых структур Индии) произошло в четверг, 14 февраля. Террорист-смертник на начиненном взрывчаткой автомобиле врезался в автобус, перевозивший военнослужащих. Ответственность за нападение взяла на себя действующая в Кашмире исламистская террористическая организация «Джаиш-е-Мухаммад» (известна также как «Хаддам уль-Ислам»).

Правительство Индии заявило, что у него есть неопровержимые доказательства причастности Пакистана к нападению. В пакистанском МИД в свою очередь указали, что озабочены атакой. «Мы решительно отвергаем любые инсинуации со стороны представителей индийского правительства и СМИ, которые пытаются связать нападение с Пакистаном без проведения расследования», — говорится в заявлении ведомства. В то же время США призвали Исламабад прекратить поддержку террористов и отметили, что атака укрепляет решимость Вашингтона активизировать сотрудничество с Индией в сфере борьбы с терроризмом.

Главной целью «Джаиш-е-Мухаммад» является отделение региона от Индии. Организация признана террористической в Пакистане, Индии, США и ряде других стран, а также ООН.

Штат Джамму и Кашмир граничит с Пакистаном и считается одним из самых неспокойных в Индии: через границу туда регулярно проникают боевики-исламисты, устраивающие теракты. Кроме того, на всю территорию региона претендует непризнанное государство «Азад Кашмир», де-факто входящее в состав Пакистана.

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