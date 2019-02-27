Пакистанцы сбили индийский военный самолет

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Пакистанские военные заявили, что сбили самолет индийских ВВС в небе над Кашмиром, передает Reuters. Он якобы вошел в воздушное пространство страны.

Сообщается также, что в плен взят один пилот.

Ранее, 26 февраля появилась информация, что индийский самолет рухнул на границе с Пакистаном. Причина крушения не сообщалась. Как отмечало агентство, погибли два пилота и один мирный житель. О других жертвах, а также о том, сколько человек всего находилось на борту воздушного судна, не известно.

25 февраля индийские многоцелевые истребители «Мираж» 2000 (Dassault Mirage 2000) разбомбили лагерь террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» (известна также как «Хаддам уль-Ислам») на границе с Пакистаном в штате Кашмир.

Тогда пакистанский лидер Ариф Алви заявил, что Индия создает «истерию» вокруг ситуации на границе и добавил, что действия Дели могут привести к войне.

Отношения Индии и Пакистана обострились в середине февраля после того, как 14-го числа произошло нападение на автоколонну Центральных резервных сил полиции (крупнейшего военизированного формирования силовых структур Индии) в штате Джамму и Кашмир. Террорист-смертник на начиненном взрывчаткой автомобиле врезался в автобус, перевозивший военнослужащих. Ответственность за нападение взяли на себя исламисты из «Джаиш-е-Мухаммад».

С 1947 года Индия и Пакистан находятся в состоянии военного противостояния из-за спорных территорий Кашмира.

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