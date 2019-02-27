Пакистан захотел поговорить с Индией

Пакистанский премьер-министр Имран Хан призвал Индию к диалогу и деэскалации конфликта. Об этом сообщает агентство Reuters.

Пакистанский лидер выступил на местном телевидении с речью, в которой выразил надежду на правильное понимание ситуации и готовность к обсуждению с обеих сторон конфликта.

«История говорит нам, что войны полны просчетов. Учитывая наше оружие, мы не имеем права просчитаться (...) Нам стоит сесть за стол переговоров», — приводит агентство его слова. Индия располагает 140 ядерными боеголовками, у Пакистана их 110.

Ранее 27 февраля стало известно, что ВВС Индии и Пакистана столкнулись в воздушном бою, в результате чего обе стороны понесли потери.

Воздушный бой произошел на следующий день после того, как индийская авиация нанесла удар по лагерю террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в подконтрольной Пакистану части Кашмира, пишет ТАСС. Эта группировка взяла на себя ответственность за совершенный 14 февраля в Джамму и Кашмире теракт, в результате которого погибли 45 человек.

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