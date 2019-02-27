Пакистанцы захватили индийских пилотов и захотели мира

Пакистанская полиция захватила двух пилотов сбитого ранее индийского истребителя. Об этом пишет Reuters.

В Исламбаде также заявили, что не хотят эскалации конфликта и разжигания войны в регионе. По словам представителя пакистанских военных генерала-майора Асифа Гхафура, у них «не было другого выбора», кроме как ответить на атаку со стороны Индии.

Ранее 27 февраля сообщалось, что ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F-16, нарушивший воздушное пространство страны. Пилот успел катапультироваться и раскрыть парашют, однако о его состоянии и местонахождении ничего не известно.

До этого пакистанские военные заявили, что сбили два самолета индийских ВВС в небе над Кашмиром. Изначально сообщалось о гибели обоих пилотов и одного мирного жителя, затем стало известно, что один летчик взят в плен.

25 февраля индийские многоцелевые истребители «Мираж» 2000 (Dassault Mirage 2000) разбомбили лагерь террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» (известна также как «Хаддам уль-Ислам») на границе с Пакистаном, в штате Кашмир. Тогда пакистанский лидер Ариф Алви заявил, что Индия создает истерию вокруг ситуации на границе, и добавил, что действия Дели могут привести к войне.

Отношения Индии и Пакистана обострились в середине февраля после того, как 14-го числа произошло нападение на автоколонну Центральных резервных сил полиции (крупнейшего военизированного формирования силовых структур Индии) в штате Джамму и Кашмир. Террорист-смертник в начиненном взрывчаткой автомобиле врезался в автобус, перевозивший военнослужащих. Ответственность за нападение взяли на себя исламисты из «Джаиш-е-Мухаммад».

С 1947 года Индия и Пакистан находятся в состоянии военного противостояния из-за спорных территорий Кашмира.

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