Россияне погибли в аварии в Таиланде

Два туриста из России погибли в результате аварии на острове Пхукет, Таиланд. Об этом сообщает портал The Thaiger.

ДТП произошло в воскресенье, 10 февраля, около 22:30. Россияне на мотоцикле столкнулись с пикапом на склоне холма Патонг. Ими оказались 29- и 31-летний мужчины.

Туристов доставили в больницу, однако спасти их не удалось. Имена погибших пока неизвестны.

В крови водителя автомобиля следов алкоголя не обнаружили.

В настоящий момент по факту ДТП ведется следствие.

В январе российский турист разбился в Паттайе, Таиланд, на мотоцикле, сбив насмерть пешехода. 22-летний Александр Захаров на мотоцикле Kawasaki Z900 на высокой скорости сбил 20-летнего члена туристической группы из Южной Кореи. От полученных травм участники ДТП погибли на месте. Также в результате аварии погибла его пассажирка.

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