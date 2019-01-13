Туристы погибли в результате аварии в Швеции

В результате аварии около шведского города Кируна погибли шесть иностранцев. Об этом сообщает издание Expressen.

Авария произошла в ночь с 11 на 12 января, ее причины пока не установлены. По информации пресс-службы компании Kaunis Iron, ее грузовик столкнулся с микроавтобусом, который находился на встречной полосе.

На данный момент водителя грузовика госпитализировали, он находится в состоянии шока. Также известно, что погибшие туристы приехали не из североевропейских стран, и то, что все они были 1990-х годов рождения. Родственникам погибших уже сообщили о произошедшем.

В январе семь туристов погибли в результате ДТП, произошедшего на Кубе. Еще 33 человека получили травмы. Всех пострадавших госпитализировали в местную больницу Pedro A. Pérez.

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