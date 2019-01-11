Смертельное ДТП на Кубе унесло жизни нескольких туристов

Семь туристов погибли и 33 получили травмы в результате ДТП, произошедшего на Кубе. Об этом сообщает местное издание Juventud Rebelde.

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Авария случилась, когда туристический автобус компании Vía Azul, перевозивший 40 человек, следовал из города Бараком в Гавану. Водитель потерял управление при попытке обогнать другой автомобиль, и автобус опрокинулся на опасном склоне Лома Эррадура (Loma Herradura).

Всех пострадавших госпитализировали в местную больницу Pedro A. Pérez.

В декабре 2018 года автобус компании Flixbus, перевозивший туристов из России и других стран, врезался в стену недалеко от Цюриха (Швейцария). Он следовал из Генуи (Италия) в Дюссельдорф (Германия). В результате ДТП 44 человека получили травмы, одна женщина скончалась на месте аварии.

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