В Швейцарии разбился автобус с россиянами

В Швейцарии туристический автобус компании Flixbus, следовавший из Генуи в Дюссельдорф, врезался в стену недалеко от Цюриха. Об этом сообщает швейцарское издание Blick.

В результате инцидента 44 человека получили травмы, а одна женщина скончалась на месте аварии.

Российское посольство в Швейцарии подтвердило информацию об инциденте и сообщило о пострадавших россиянах. «Утром 16 декабря под Цюрихом в результате ДТП с рейсовым автобусом, следовавшим из Италии, пострадали 10 росграждан. Все они госпитализированы, им оказывается необходимая медпомощь», — уточняется на официальной странице посольства в Twitter.

В октябре в Таиланде туристический автобус столкнулся с автомобилем и затем упал в обрыв. Инцидент произошел на серпантине в провинции Пхетчабун. Автобус с туристами следовал на буддийскую церемонию, однако на узкой и крутой дороге у него отказали тормоза, и он столкнулся с пикапом. В результате происшествия пострадали 53 человека.

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