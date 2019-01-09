Слон затоптал неумелого гипнотизера

dailymail.co.uk

На Шри-Ланке слон напал на человека, который пытался его загипнотизировать. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На видео, снятом очевидцами, мужчина подходит к слону, вышедшему на поляну недалеко от национального парка Яла на юге острова, и поднимает руку, чтобы остановить его при помощи гипноза.

Слон не обратил внимания на усилия гипнотизера, повалил его на землю и затоптал. Из-за полученных травм гипнотизер погиб. Местный департамент лесного хозяйства оказал помощь его семье.

В июле сообщалось, что слон напал на человека недалеко от индийского города Муннар в штате Керала. Крупный агрессивный самец погнался за мужчиной, который пытался прогнать его с чайной плантации.

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