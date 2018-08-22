Агрессивный слон погнался за машиной и разбил стекло

Видео: Daily Mail

Агрессивный слон напал на автомобиль с пассажирами недалеко от города Катарагама на Шри-Ланке. Об этом сообщает UPI.

Животное преградило путь машине, подошло поближе и разбило лобовое стекло. Все происходящее снимал видеорегистратор.

Водитель дал задний ход, но слон погнался за автомобилем. Понадобилось несколько минут, чтобы оторваться от преследования и отъехать на безопасное расстояние.

В июле сообщалось, что слон напал на человека недалеко от индийского города Муннар в штате Керала. Крупный агрессивный самец погнался за мужчиной, который закричал на него, чтобы увести с чайной плантации.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!