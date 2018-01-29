Слон протаранил машину туристов и лишился бивня

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На туристов в Африке во время сафари напал слон. Инцидент попал на видео, на него обратило внимание издание Daily Star.

Ролик был снят с прогулочного джипа без стекол 20 января в национальном парке Чобе в Ботсване. Как видно на кадрах, сначала перед машиной переходит дорогу слониха с детенышем. Идущему за ними слону автомобиль, вероятно, показался угрозой для стада, поэтому животное сначала предупреждающе затрубило, а затем погналось за машиной и протаранило ее под крики туристов.

Удар оказался таким сильным, что у слона сломался бивень. Вскоре джип ускорился и смог оторваться от преследователя. Никто из сидящих в машине туристов не пострадал.

На территории парка Чобе живет около 50 тысяч слонов, в том числе африканские саванные слоны, которые считаются самыми крупными наземными млекопитающими на планете.

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