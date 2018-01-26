Бой слонихи со львом попал на видео

Спасение слоненка его матерью из лап охотящегося льва попало на видео. На ролик обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент снял в кенийском заповеднике Самбуру британец Мэтт Брирли (Matt Brierley), специализирующийся на съемках дикой природы. Оператор запечатлел, как на маленького слоненка, идущего за матерью, неожиданно прыгнул лев. Однако слониха мгновенно издала рев, бросилась на хищника и прогнала его.

По словам Брирли, смелую слониху зовут Наблус, ей 17 лет, и это ее первый слоненок. Оператор утверждает, что заснял уникальный случай охоты львов на слона на территории Самбуру.

Африканский слон — самое крупное наземное млекопитающее на планете. Единственным врагом животных считается человек, истреблявший слонов ради ценных бивней.

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