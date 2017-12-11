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Дикий слон атаковал туристический автобус

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scmp.com

В долине Диких Слонов провинции Юньнань (Китай) дикий слон атаковал туристический автобус, внутри которого находился водитель. Видео об этом было опубликовано South China Morning Post.

Автобус, предназначенный для перевозки туристов, сломался на трассе 9 декабря вблизи долины Диких Слонов в округе Сишуанбаньна (Xishuangbanna). Офицеры по вопросам окружающей среды рекомендовали водителю покинуть автобус, однако он отказался и снимал изнутри, как слон атаковал транспортное средство и разбил лобовое стекло. В результате инцидента никто не пострадал.

Жители близлежащих населенных пунктов строят баррикады, чтобы защититься от нападений диких слонов.

В начале декабря 2017-го в Таиланде слон затоптал насмерть туриста из Германии.

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