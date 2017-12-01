Взбесившиеся слоны в Таиланде убили одного туриста и напугали других

Турист из Германии погиб в «слоновьей деревне» на острове Ко Чанг (Таиланд) из-за внезапного нападения животного после экскурсии. Об этом сообщает РИА Новости.

Очевидцами происшествия стали туристы из России Татьяна и Игорь. По их словам, нападение произошло, когда туристы уже начали слезать с животных. Внезапно первый слон, на котором ехала еще одна пара из России, взбесился и затоптал насмерть немца, который его фотографировал.

В это время слон, на котором катались Игорь и Татьяна, встал на задние ноги, а потом побежал. Проводник крикнул им, чтобы они спрыгнули на землю. Женщина обошлась без травм, а мужчина получил сильные ушибы и был доставлен в больницу.

27 ноября сообщалось, что в таиландской провинции Краби 37-летняя слониха убила своего хозяина после того, как целый день таскала бревна. При этом животное спрятало тело.

