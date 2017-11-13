В Замбии слон напал на туристов и растоптал их

В Замбии слон атаковал двоих туристов и затоптал их насмерть. Об этом сообщает ZNBC.

По данным телеканала, жертвами животного стали 61-летний голландец и 57-летняя бельгийка. Как отметил сотрудник местной службы охраны природы, женщина подошла к животному очень близко, что, вероятно, и спровоцировало его агрессию.

Находившийся рядом мужчина пытался спасти оказавшуюся в беде туристку, но сам также был атакован и погиб.

4 сентября сообщалось, что в индийском штате Орисса слон затоптал нетрезвого мужчину, желавшего сделать с животным селфи. Пострадавший скончался от полученных травм в машине скорой помощи по дороге в больницу.

В июле похожий случай произошел в индийском городе Бангалор. Слон по кличке Сандер затоптал 27-летнего мужчину, пробравшегося к нему в вольер, чтобы сделать селфи.