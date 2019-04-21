Более 40 человек погибли и сотни пострадали при взрывах на Шри-Ланке

Спецслужбы возле одной из церквей на Шри-Ланке после взрыва

42 человека погибли и не менее 280 пострадали в результате серии взрывов на Шри-Ланке. Об этом сообщает агентство AFP в Twitter.

Ранее сообщалось о 20 погибших и 80 пострадавших. Очевидцы сняли последствия взрыва в одной из церквей на видео. На кадрах видны разрушенные скамьи и предметы интерьера, в зданиях работаю полицейские и сотрудники экстренных служб.

Утром 21 апреля на острове прогремело шесть взрывов. Три из них произошли в церквях во время празднования католической пасхи. Один из соборов находится в столице Шри-Ланки Коломбо, еще два — за пределами города. Также взорвались три отеля класса «люкс».

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