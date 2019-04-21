Задержаны подозреваемые по делу о терактах в Шри-Ланке

Полиция Шри-Ланки задержала 13 подозреваемых по делу об организации серии терактов в пасхальное воскресенье. Об этом сообщил представитель полиции, передает портал News First.

По его словам, 10 из 13 задержанных будут переданы в отдел уголовного розыска. Кроме того, полиция Шри-Ланки обнаружила фургон, который использовался для перевозки возможных организаторов взрывов, и его водителя. Сотрудники правоохранительных органов также сообщили об использовании дома в полицейском участке в качестве укрытия для подозреваемых.

Материалы по теме Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 200 человек Террористы совершили восемь атак на гостиницы и церкви в день Пасхи

Ранее сообщалось, что власти страны установили организаторов серии взрывов и пообещали преследовать их вне зависимости от принадлежности к религиозному экстремизму. До этого появилась информация о том, что волну терактов в Шри-Ланке могли подготовить террористы-смертники радикального мусульманского объединения National Thowheeth Jama'ath.

В Шри-Ланке с утра 21 апреля произошло восемь взрывов. По последним данным, в результате погибли 207 человек, более 450 ранены. Среди погибших — 35 иностранцев. Граждан России среди них нет. Об ответственности за произошедшее пока не заявила ни одна организация.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!