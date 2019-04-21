Появились подробности одного из взрывов в Шри-Ланке

Один из взрывов в Шри-Ланке произошел при самоподрыве террориста-смертника в пятизвездочном отеле Cinnamon Grand. Об этом сообщает Daily Mirror со ссылкой на руководство отеля.

Мужчина находился в переполненном людьми ресторане. Стоя в очереди за завтраком, террорист привел в действие бомбу, привязанную к спине. По словам менеджера, боевик зарегистрировался в отеле 20 апреля под именем Мохамед Аззам Мохамед.

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Ранее министр обороны Шри-Ланки Руван Вийеварден заявил, что личности организаторов серии взрывов в стране были установлены. Он добавил, что в настоящий момент задержаны семь человек.

В стране временно заблокированы социальные сети и мессенджеры — WhatsApp, Viber, Facebook, Twitter. Это сделано для того, чтобы предотвратить распространение дезинформации о серии взрывов.

Утром 21 апреля во время празднования католической Пасхи в Шри-Ланке произошли восемь взрывов, в результате которых, по последним данным, погибло более 200 человек, более 500 ранены. Среди погибших — 35 иностранцев, граждан России среди них нет. Посольство России в Шри-Ланке рекомендовало российским туристам воздержаться от посещения Коломбо.

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