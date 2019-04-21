В Шри-Ланке отключили мессенджеры и соцсети

В Шри-Ланке временно заблокировали социальные сети и мессенджеры — WhatsApp, Viber, Facebook, Twitter, сообщает Sri Lanka Guardian. Это сделано для того, чтобы предотвратить распространение дезинформации о серии взрывов, в результате которых, по последним данным, погибли 185 человек.

Утром 21 апреля во время празднования католической Пасхи в стране произошли восемь взрывов, в результате которых, по последним данным, погибло 185 человек, около 500 ранены. Среди погибших — 35 иностранцев, граждан России среди них не обнаружили.

Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях. Седьмая бомба разорвалась рядом с зоопарком в городе Дехивале, последний взрыв был в районе Дематагода.

Об ответственности за произошедшее пока не заявила ни одна организация. По мнению местных правоохранительных органов, за терактами могли стоять террористы-смертники радикального мусульманского объединения National Thowheeth Jama'ath (NTJ).

За десять дней до терактов глава полиции Шри-Ланки Пуджут Джайасундара выпустил предупреждение на основании данных неназванной «иностранной разведывательной службы» о том, что боевики-смертники могут планировать атаки на церкви.

NTJ — радикальная мусульманская группа в Шри-Ланке, ранее известная вандализмом в отношении буддийских статуй, в терактах до этого момента замечена не была.

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