Появилась версия волны терактов в Шри-Ланке

Масштабную волну терактов в пасхальное воскресенье в Шри-Ланке могли подготовить террористы-смертники радикального мусульманского объединения National Thowheeth Jama'ath (NTJ). Об этом сообщает AFP со ссылкой на местные правоохранительные органы.

За десять дней до терактов начальник полиции Шри-Ланки Пуджут Джайасундара выпустил предупреждение о том, что боевики-смертники могут планировать атаки на церкви. Информация была получена от неназванной «иностранной разведывательной службы». Отмечается, что как минимум два взрыва действительно были совершены террористами-смертниками.

NTJ — радикальная мусульманская группа в Шри-Ланке, которая в прошлом году стала известна в связи с актом вандализма в отношении буддийских статуй. До сих пор объединение в организации терактов замечено не было.

Власти страны созвали экстренное совещание с участием командования армии, военно-воздушных сил и флота, передает CNN.

В Шри-Ланке с утра 21 апреля произошли восемь взрывов. По последним данным, в результате погибли 185 человек, около 500 ранены. Среди погибших — 35 иностранцев. Граждан России среди них нет.

Взрывы прогремели в Коломбо и его пригороде во время празднования католической Пасхи. Три из них произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Еще три взрыва прогремели в церквях. Седьмой взрыв случился рядом с зоопарком в городе Дехивале, последний — в районе Дематагода. Об ответственности за произошедшее пока не заявила ни одна организация.

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