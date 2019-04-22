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Полиция Шри-Ланки вычислила новых подозреваемых по делу о терактах

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Полиция Шри-Ланки арестовала 24 подозреваемых в причастности к терактам. Об этом сообщает местный телеканал News First.

Среди задержанных числится водитель фургона, в котором, по версии правоохранительных органов, преступники перемещались. Отмечается, что двое подозреваемых были задержаны в доме отдыха города Дамбулла.

Ранее стало известно, что волну терактов в Шри-Ланке могли организовать террористы-смертники радикального мусульманского объединения National Thowheeth Jama'ath.

21 апреля также сообщалось, что турист из России за несколько часов до происшествия покинул гостиницу на Шри-Ланке, в которой прогремел взрыв.

В Шри-Ланке с утра 21 апреля произошло восемь взрывов. По последним данным, погибли 262 человека, более 450 ранены. Среди погибших — 35 иностранцев. Граждан России среди них нет. Об ответственности за произошедшее пока не заявила ни одна организация.

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Предыстория: Задержаны подозреваемые по делу о терактах в Шри-Ланке
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