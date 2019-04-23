Индия и США попытались предупредить Шри-Ланку о терактах и потерпели провал

Разведывательные организации США и Индии предупреждали Шри-Ланку о готовящихся терактах. Об этом сообщил министр здравоохранения и по совместительству представитель правительства страны Раджита Сенаратне, передает CNN.

По его словам, 4 апреля по линии спецслужб поступило первое предупреждение. А через пять дней силовому блоку правительства был представлен подробный доклад, в котором фигурировало не только название экстремистской группировки, но и конкретные имена подозреваемых.

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Иностранные спецслужбы еще несколько раз повторяли свои предупреждения. Последнее было сделано за десять минут до первого взрыва в Коломбо в воскресенье, 21 апреля.

Всего в Шри-Ланке произошло восемь взрывов. По последним данным, погибли 290 человек, более 450 ранены. Среди погибших — 35 иностранцев. Граждан России среди них нет.

На следующий день, 22 апреля, в столице Шри-Ланки Коломбо произошел новый взрыв: сработала бомба в микроавтобусе, припаркованном у одной из церквей города.

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