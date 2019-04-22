Россиянам на Шри-Ланке порекомендовали закрыться в гостиницах

Федеральное агентство по туризму порекомендовало россиянам воздержаться от поездок на Шри-Ланку до нормализации обстановки в стране. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Тем туристам, которые уже находятся на территории острова, рекомендуется озаботиться личной безопасностью. В частности, Ростуризм советует оставаться в гостиницах и не покидать их в любых случаях, кроме организованного туроператором трансфера до аэропорта вылета.

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Также ведомство попросило туроператоров приостановить продвижение и реализацию туров на Шри-Ланку.

21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов. По последним данным, погибли 290 человек, более 450 ранены. Среди погибших — 35 иностранцев. Граждан России среди них нет.

На следующий день, 22 апреля, в столице Шри-Ланки Коломбо произошел новый взрыв: сработала бомба в микроавтобусе, припаркованном у одной из церквей города.

Туристы начали массово уезжать с Шри-Ланки. По словам председателя Управления по развитию туризма республики Кишу Гомеса, точное количество покидающих остров иностранцев пока неизвестно, однако, по предварительным данным, счет идет на тысячи.

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