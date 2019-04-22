Туристы массово бросились прочь со Шри-Ланки

Путешественники массово начали уезжать с Шри-Ланки после нескольких террористических атак, произошедших на острове в день католической Пасхи. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам председателя Управления по развитию туризма Шри-Ланки Кишу Гомеса, точное количество покидающих остров туристов пока неизвестно, однако, по предварительным данным, счет идет на тысячи.

Отмечается, что иностранцы бегут в аэропорт, не дожидаясь окончания отпуска. Индийские туроператоры прекратили продажу путевок на курорт.

21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов. По последним данным, погибли 290 человек, более 450 ранены. Среди погибших — 35 иностранцев. Граждан России среди них нет.

На следующий день, 22 апреля, в столице Шри-Ланки Коломбо произошел новый взрыв: сдетонировала бомба в микроавтобусе, припаркованном у одной из церквей города.

Также известно, что теракты могли организовать террористы-смертники радикального мусульманского объединения National Thowheeth Jama'ath. На данный момент задержаны 24 подозреваемых в причастности к взрывам, которые, по последним данным, унесли жизни 290 человек.

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