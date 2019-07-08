Сирийцы решили добить ИГ

Сирийская арабская армия (САА) в воскресенье начала наступательную операцию к западу от города Дейр-эз-Зор. Ее цель — разгромить оставшиеся позиции боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) в регионе, передает Al-Masdar News.

Cообщается, что САА в наступлении поддерживают Национальные силы обороны — добровольческие вооруженные формирования, созданные Сирией при содействии Ирана. Удар обрушится в основном на позиции рядом с городом Аль-Шула, который, как сообщает издание, в последние два месяца стал все чаще подвергаться атакам боевиков ИГ.

Город был освобожден из-под власти террористов в 2018 году, но с тех пор в нем не прекращалась деятельность подпольных ячеек «Исламского государства».

7 июля сообщалось, что армия Ирака решила зачистить от ИГ территорию по свою сторону границы с Сирией: военные начали наступательную операцию в провинциях Салах-ад-Дин и Анбар на западе страны.

В 2014 году ИГ захватило значительные территории Сирии и Ирака, провозгласив там всемирный халифат. В 2017-м группировка утратила контроль над 90 процентами ранее захваченных территорий. С организацией в Сирии боролись как международная коалиция во главе с США, так и Россия, к которой Дамаск обратился с официальной просьбой о помощи.

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