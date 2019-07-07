«Исламское государство» решили добить

Иракская армия начала новое крупномасштабное наступление на позиции боевиков группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) на границе с Сирией. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщает Deutsche Welle.

Армейские части при поддержке нерегулярных боевых формирований ведут наступление от провинции Салах-ад-Дин до провинции Анбар на западе страны. По информации издания, операция продлится несколько дней. Перед военными стоит цель окончательно зачистить остатки группировки, которые укрепились на иракско-сирийской границе и продолжают совершать теракты.

19 мая боевики группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) атаковали авиабазу Хмеймим в сирийской провинции Латакия, где дислоцирована российская военная группировка.

Террористы «Исламского государства» оккупировали часть территории Ирака летом 2014 года. Через год при поддержке международной коалиции иракские власти начали широкомасштабную кампанию по освобождению районов, захваченных боевиками. В декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательной победе над ИГ, отметив, что угроза терроризма в стране по-прежнему сохраняется.

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