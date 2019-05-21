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«Исламское государство» подловило сирийских военных

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Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) устроили засаду для солдат сирийской армии. Об этом сообщает Al Masdar News.

По данным издания, террористы смогли застать военных врасплох на востоке страны. Это произошло неподалеку от стратегически важного города Эс-Сухне в пустыне в сирийской провинции Хомс.

Отмечается, что члены ИГ использовали противотанковые управляемые ракеты, чтобы посеять хаос в рядах конвоя сирийских сил. В результате нападения несколько солдат погибли. Кроме того, террористы атаковали один из правительственных танков, а также траншею.

Al Masdar News отмечает, что это уже вторая засада боевиков за три дня, в которую попали сирийцы.

19 мая боевики группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) атаковали авиабазу Хмеймим в сирийской провинции Латакия, где дислоцирована российская военная группировка.

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