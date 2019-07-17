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В Ираке назвали новое место укрытия главаря ИГ

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Лидер террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади скрывается в Ливии — такое заявление сделал бывший иракский министр Бакр Джабер аль-Зубейди, сообщает Al-Masdar News (AMN).

По мнению политика, аль-Багдади скрывается в центральной Ливии, поскольку ИГ планирует организовать там новый «халифат». По данным AMN, незадолго до этого источник в разведке сообщил, что самопровозглашенный «халиф» все же скрывается в Ираке — в подземном тоннеле в провинции Анбар.

Ранее высказывались и другие варианты местонахождения аль-Багдади: предполагалось, что он находится на последних территориях, подконтрольных ИГ в Сирии. После выхода видео с его участием эксперты предположили, что террорист скрывается в Афганистане.

29 апреля были опубликованы первые с июля 2014 года кадры с лидером ИГ. На новом видео запечатлено, как аль-Багдади с изменившейся внешностью — он потолстел и перекрасил бороду — обсуждает с людьми, чьи лица размыты, войну против «крестоносцев» и боевые действия в городе Багуз в сирийской провинции Дейр эз-Зор, об освобождении которого США объявили в конце марта текущего года.

В последние годы неоднократно появлялась информация о ликвидации аль-Багдади, его смертельных ранениях или захвате в плен. Все эти сообщения не подтверждались.

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GRABOVKA, UKRAINE - JULY 18: A Ukrainian police officer searches for human remains found in a field on July 18, 2014 in Grabovka, Ukraine. Malaysia Airlines flight MH17 travelling from Amsterdam to Kuala Lumpur crashed yesterday on the Ukraine/Russia border near the town of Shaktersk. The Boeing 777 was carrying 298 people including crew members, the majority of the passengers being Dutch nationals, believed to be at least 173, 44 Malaysians, 27 Australians, 12 Indonesians and 9 Britons. It has been speculated that the passenger aircraft was shot down by a surface to air missile by warring factions in the region. (Photo by Brendan Hoffman/Getty Images)Евросоюз призвал Москву признать вину за крушение MH17
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