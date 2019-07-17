В Ираке назвали новое место укрытия главаря ИГ

Лидер террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади скрывается в Ливии — такое заявление сделал бывший иракский министр Бакр Джабер аль-Зубейди, сообщает Al-Masdar News (AMN).

По мнению политика, аль-Багдади скрывается в центральной Ливии, поскольку ИГ планирует организовать там новый «халифат». По данным AMN, незадолго до этого источник в разведке сообщил, что самопровозглашенный «халиф» все же скрывается в Ираке — в подземном тоннеле в провинции Анбар.

Ранее высказывались и другие варианты местонахождения аль-Багдади: предполагалось, что он находится на последних территориях, подконтрольных ИГ в Сирии. После выхода видео с его участием эксперты предположили, что террорист скрывается в Афганистане.

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29 апреля были опубликованы первые с июля 2014 года кадры с лидером ИГ. На новом видео запечатлено, как аль-Багдади с изменившейся внешностью — он потолстел и перекрасил бороду — обсуждает с людьми, чьи лица размыты, войну против «крестоносцев» и боевые действия в городе Багуз в сирийской провинции Дейр эз-Зор, об освобождении которого США объявили в конце марта текущего года.

В последние годы неоднократно появлялась информация о ликвидации аль-Багдади, его смертельных ранениях или захвате в плен. Все эти сообщения не подтверждались.

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