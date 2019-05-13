Местонахождение лидера ИГ определили по подушкам

Эксперт по безопасности и основатель пакистанского аналитического центра BrassTacks Зейд Хамид заявил, что лидер террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади может скрываться на востоке Афганистана. Об этом Хамид написал в Twitter.

Такой вывод Хамид, ветеран войны в Афганистане, сделал на основании вида покрывал и подушек, присутствующих на видео, где запечатлен глава террористов. Он считает, что аль-Багдади находится в «вилаяте Хорасан» — так в ИГ называют свою ячейку в Афганистане и Пакистане.

Зейда Хамида считают сторонником теорий заговора: он распространяет информацию о том, что ИГ втайне поддерживает ЦРУ, а вывозить боевиков с территорий разгромленного «халифата» помогали власти Израиля.

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Опубликованные 29 апреля кадры с лидером ИГ стали первыми с июля 2014 года. На новом видео запечатлено, как аль-Багдади с изменившейся внешностью — он потолстел и перекрасил бороду — обсуждает с людьми, чьи лица размыты, войну против «крестоносцев» и боевые действия в городе Багуз в сирийской провинции Дейр эз-Зор, об освобождении которого США объявили в конце марта текущего года.

В последние годы неоднократно появлялась информация о ликвидации аль-Багдади, его смертельных ранениях или захвате в плен. Все эти сообщения не подтверждались.

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