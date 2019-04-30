Кремль отреагировал на первое за пять лет видео с Абу Бакром аль-Багдади

В Кремле не располагают какой-либо информацией о том, есть ли у российских спецслужб сведения по поводу опубликованной 29 апреля видеозаписи с лидером террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакром аль-Багдади. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Он также уточнил, что ничего не знает о том, жив ли аль-Багдади.

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Опубликованные 29 апреля кадры с лидером ИГ стали первыми с июля 2014 года. На новом видео запечатлено, как аль-Багдади с изменившейся внешностью — он потолстел и перекрасил бороду — обсуждает с людьми, чьи лица размыты, войну против «крестоносцев» и боевые действия в городе Багуз в сирийской провинции Дейр эз-Зор, об освобождении которого США объявили в конце марта текущего года.

В последние годы неоднократно появлялась информация о ликвидации аль-Багдади, его смертельных ранениях или захвате в плен. Все эти сообщения не подтверждались.

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