Опубликовано первое видео сторонников «Исламского государства» в Азербайджане

Сторонники «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России) в Азербайджане опубликовали видео, на котором они присягают лидеру группировки. Об этом во вторник, 2 июля, сообщила SITE Intellegence Group.

Это первое подобное видео, снятое в Азербайджане. В ролике фигурируют трое мужчин с закрытыми лицами, вооруженные автоматами Калашникова или их копиями. Они выступают на фоне знамени ИГ, угрожая «тиранам» и присягая на верность самопровозглашенному «халифу» Иг Абу-Бакру Аль-Багдади.

Как сообщил у себя в Twitter эксперт по терроризму в Южной Азии Фаран Джеффери, исламисты выпустили видео в рамках серии роликов «Лучший исход — для праведных», где их сторонники из разных стран произносят на камеру слова присяги.

В конце июня СМИ сообщили о другом террористе, поклявшемся в верности Аль-Багдади: он действовал в Саратове и планировал совершить теракт с помощью самодельного взрывного устройства. ФСБ России выявила и уничтожила злоумышленника.

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