В Таджикистане предотвратили теракт против российских военных

В Таджикистане силовики нейтрализовали подпольную террористическую ячейку запрещенной в стране Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), члены которой собирались совершить несколько терактов. Об этом в среду, 1 августа, со ссылкой на центр общественных связей Госкомитета национальной безопасности республики сообщает РИА Новости.

Операция прошла еще в феврале, спецслужбами были задержаны 14 человек. Эти люди планировали устроить в республике несколько крупных террористических атак во время празднования Навруза в марте 2018 года. Одной из их целей была 201-я российская военная база в Душанбе.

Кроме того, члены ячейки проходили специальную подготовку в Афганистане, после чего принимали участие в боевых действиях в составе террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Их боевую подготовку финансировала ПИВТ.

Подробности дела радикалов стали известны только после суда. Всех арестованных признали виновными в наемничестве, организации деятельности экстремистской организации, незаконном пересечении государственной границы и терроризме. Основатели ячейки — 25-летние Фахриддин Гулов и Махмуджон Азамов — получили по 26 лет тюрьмы, остальные отделались семью годами.

29 июля в Таджикистане было совершено нападение на группу иностранных туристов, передвигавшихся по республике на велосипедах. Погибли четыре человека, еще двое пострадали. Ответственность за атаку взяло на себя «Исламское государство», власти страны обвинили в произошедшем ПИВТ. Позже в сети появилась видеозапись присяги ИГ осуществивших нападение на туристов граждан Таджикистана.

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