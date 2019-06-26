ФСБ предотвратила теракт и уничтожила боевика ИГ

ФСБ предотвратила теракт в Саратове, уничтожив террориста, присягнувшего запрещенной в России организации «Исламское государство», передает РИА Новости.

Гражданин России дал присягу главарям террористических структур и действовал по их указанию. Он приобрел компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств и устроил в гараже лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ.

Мужчина планировал совершить теракт в людном месте Саратова. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ, отметили в центре общественных связей ведомства. Там добавили, что пострадавших в результате спецоперации нет.

Телеканала РЕН ТВ опубликовал оперативное видео ФСБ, на котором обезвреживают боевика.

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