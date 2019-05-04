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Воевавший в Сирии россиянин задержан в аэропорту Махачкалы

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Аэропорт Махачкалы

В аэропорту Махачкалы при досмотре пассажиров рейса Стамбул — Москва был задержан гражданин России, два года воевавший на стороне боевиков в Сирии. Об этом в субботу, 4 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Задержанный Бийсолтан Джамалов находился в федеральном розыске за причастность к деятельности запрещенной в России террористической организации «Исламское Государство» (ИГ).

В ходе допроса он рассказал, что находился на территории Сирии с сентября 2016 года по январь 2019 года и принимал участие в деятельности исламистов.

В апреле боевик, воевавший в Сирии на стороне ИГ, был экстрадирован в Россию. По данным ФСБ, россиянина Рамазана Саламова 1970 года рождения, которого разыскивали за участие в деятельности террористов, задержали в июле 2018 года в Марокко. Как отмечало ведомство, Саламов — сторонник запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» — пропагандировал религиозно-экстремистскую идеологию среди жителей Дагестана. В 2016 году Саламов уехал в Сирию, где примкнул к боевикам ИГ и участвовал в боевых действиях против правительственных войск.

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