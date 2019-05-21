Глава ФСБ рассказал о террористах с химическим оружием и дронами

Террористы переходят на новые способы подрывной деятельности с использованием беспилотников и химического оружия. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников на заседании руководителей органов безопасности государств — участников СНГ, передает ТАСС.

По его словам, российские спецслужбы располагают достоверными сведениями о том, что у преступников имеются технологии и инфраструктура для производства химического оружия и биологических токсинов. Бандиты намерены применять его с помощью дронов.

Бортников также сообщил об имеющихся у ФСБ данных, что главари террористических организаций планируют отправлять на теракты не только вдов и жен, но и детей боевиков, добавляет РИА Новости.

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