Задержание спонсора террористов бойцами ФСБ попало на видео

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Москве 26-летнего Георгия Гуева, подозреваемого в причастности к финансированию терроризма. Следственный комитет России (СКР) на своем YouTube-канале публикует оперативную съемку.

На кадрах видно, как к молодому человек в белой рубашке и черных брюках подбегают бойцы ФСБ, заламывают ему руки и укладывают лицом в мокрый асфальт. В квартире силовики проводят обыск и изымают банковские карты.

По данным СКР, с января 2015-го по май 2019 года подозреваемый занимался сбором денег и оказанием финансовых услуг запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Также Гуев работал на основателя исламского фонда «Мухаджирун» Исраила Ахмеднабиева, известного по позывному Абу Умар Саситлинский.

Финансист перевел боевикам не менее 50 миллионов рублей.

Ахмеднабиев — уроженец Дагестана — в девяностых годах учился исламу в Дамаске и каирском университете «Аль-Азхар», пишет «Независимая газета». После возвращения в Россию вместе с Александром Тихомировым (Саидом Бурятским) и Арсеном Джелиловым (Абу Яхъей Крымским) стал проповедовать «чистый ислам».

После убийства дагестанского суфийского лидера Саида Чиркейского в 2012 году Ахмеднабиев уехал в Турцию, где открыл исламский культурный центр. Он объявлен Россией в международный розыск за вербовку в международные террористические организации и финансирование терроризма.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!