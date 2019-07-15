Жизнь джихадистов показали на видео

Видео: almasdarnews.com

Джихадисты выпустили новое видео о жизни в ходе сражений в сирийской провинции Латакия. Кадры опубликовало агентство AMN.

Речь идет об ингимаси — своеобразных отрядах особого назначения «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). Отмечается, что на прошлой неделе они нанесли мощный удар в сельской местности Латакии. Их целью стали сирийские пограничники. Начало операции можно было назвать успешным, так как джихадисты захватили несколько стратегических точек, однако затем сирийская армия осуществила успешное контрнаступление.

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10 июля сообщалось, что российские Воздушно-космические силы (ВКС) совместно с сирийской авиацией нанесли удар по позициям исламистов из «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») и «Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами» («Исламская партия Туркестана», запрещена в России). Сирийская правительственная армия задействовала в атаке на позиции джихадистов не только самолеты, но и боевые вертолеты. ВКС России произвели ракетные и бомбовые удары по боевикам в провинциях Латакия и Идлиб.

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